Custo da construção civil acumula alta de 3,61%

Região sul do país foi a que registrou a maior variação

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumula alta de 3,61% em 12 meses. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (10).



De acordo com o levantamento, a inflação registrou 0,26% em abril deste ano, taxa maior que a observada em março último (0,14%) e em abril de 2017 (0,15%).



O custo nacional da construção, por metro quadrado, subiu de R$ 1.074,41 em março para R$ 1.077,16 em abril.



O custo por metro quadrado da mão de obra variou 0,37% no mês e passou a ser de R$ 523,01. Já os materiais de construção tiveram um aumento de 0,14% e agora custam R$ 554,15 por metro quadrado.



Sul tem a maior variação



Em abril, todas as regiões apresentaram índices positivos, com leve destaque para a região sul (0,40%). Nas demais regiões as taxas ficaram: 0,07% (Norte), 0,16% (Nordeste), 0,31% (Sudeste) e 0,31% (Centro-Oeste).



Os custos regionais por metro quadrado, foram: R$ 1.069,19 (Norte); R$ 1.003,77 (Nordeste); R$ 1.123,96 (Sudeste); R$ 1.115,02 (Sul) e R$ 1.090,29 (Centro-Oeste).



O Sinapi foi criado em 1969 e tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.