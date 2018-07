Criação de empregos tem em junho primeiro desempenho negativo

Já as quedas ocorreram nos setores da indústria de transformação (-20.470 postos); comércio (-20.971 postos); administração pública (-855 postos); construção civil (-934 postos); e extrativa mineral (-88 postos).



Maio



O resultado do mês passado, de certa forma, é uma progressão do que se havia visto em maio: naquele mês, o mercado formal de trabalho havia registrado a geração líquida de 33.659 empregos.



Fora, até então, o resultado mais fraco deste ano. Em abril, a criação de emprego foi de 115.898 vagas. O número de maio também é menor que o observado no mesmo período de 2017, quando o saldo foi positivo em 34.253 postos.



Ainda em maio, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o Brasil tinha 3,035 milhões de pessoas em busca de emprego há dois anos ou mais no 1º trimestre de 2018.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apontam o fechamento de 661 postos de trabalho em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira (20), representa o primeiro desempenho negativo na criação de empregos com carteira assinada neste ano.Ao todo, foram criados 1.167.531 empregos formais e fechadas 1.168.192 vagas. No ano, há criação de 392.461 empregos, e nos 12 meses até junho foi registrado acréscimo de 280.093 vagas.Segundo o Caged, três dos oito setores da economia analisados criaram vagas: agropecuária (40.917 postos); serviços industriais de utilidade pública (1.151 postos); e serviços (589 postos).