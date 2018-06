Crescimento do PIB cai para 2,18% e inflação deve subir

Segundo boletim Focus, projeção de crescimento do PIB caiu pela quinta vez consecutiva, agora de 2,37% para 2,18%

De acordo com o boletim Focus, publicado nesta segunda-feira (4), na esteira da greve dos caminhoneiros, a projeção para o crescimento do PIB deste ano caiu de 2,37% para 2,18% na quinta redução seguida. Há quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 2,40%.



Para 2019, a previsão permanece de 3% há 18 semanas consecutivas.



Na quarta-feira passada (30), o IBGE informou que o PIB cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2017. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, houve alta de 1,2%.



A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também voltou a subir pela terceira vez consecutiva e foi de 3,60% para 3,65% este ano. Para 2019, a projeção subiu de 4% para 4,01%.



A taxa Selic, taxa básica de juros, não sofreu alteração e deve permanecer em 6,50% para o fim de 2018 e 8% para encerrar 2019.