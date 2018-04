Cresce 10,2% gasto de brasileiro no exterior

Porém, no mês de março, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior caíram um pouco na comparação com o mesmo mês de 2017. Foram US$ 1,524 bilhão, no mês passado, contra US$ 1,533 bilhão, em março de 2017.



Assim como as receitas de estrangeiros, que caíram e ficaram em US$ 1,934 bilhão nos três meses do ano, contra US$ 1,846 bilhão no mesmo período de 2017.

Os gastos de brasileiros no exterior cresceram 10,2% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (25) pelo Banco Central.De acordo com os dados, nos três primeiros meses de 2018 foram gastos US$ 4.932 bilhões, enquanto que no mesmo período de 2017 foram US$ 4.474 bilhões em despesas com viagens internacionais.Esse foi o maior resultado para o primeiro trimestre desde 2015, quando foram registrados US$ 5,232 bilhões.