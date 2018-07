CPI dos Cartões propõe taxa extra para encarecer rotativo e cheque especial

A CPI dos Cartões de Crédito do Senado encerrou seus trabalhos nesta quarta-feira (11) com a aprovação simbólica do relatório final do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) que traz recomendações ao Banco Central e ao Congresso para evitar que os consumidores se endividem além do necessário e ampliar a concorrência no mercado.

Entre as sugestões, estão medidas que criam novas taxas que podem aumentar o custo ao consumidor que cai no rotativo do cartçao de crédito ou no cheque especial.



No caso do cheque especial, a ideia é criar uma taxa mínima fixa que se somaria à taxa de juros.



O relator argumenta que a mudança é necessária para compensar os custos fixos da operação pelos bancos e para não prejudicar quem usa o cheque especial por mais tempo.

O senador sugere que o BC estude também a possibilidade de se estabelecer uma tarifa fixa para acesso ao rotativo do cartão de crédito, que seria somada aos juros.

"Parece que estamos criando mais uma tarifa, mas não se trata disso. Se trata de evitar a cobrança de taxas abusivas exatamente porque não existe essa tarifa fixa", disse o relator, justificando que a nova taxa será uma forma de alertar o consumidor que optar por acessar uma linha de crédito cara.



Para Bezerra Coelho, essas medidas vão permitir que, no geral, as taxas de juros sejam reduzidas.



Cartão de débito

Outra proposta também tem potencial para elevar tarifas, dessa vez na função débito. O relator propõe que a cobrança pelo uso do cartão de débito tenha valor fixo, e não proporcional ao valor pago, como é hoje.



Nesse caso, o usuário pagaria a mesma taxa, por exemplo, em uma compra de R$ 1 ou outra de R$ 100.



Repasse aos lojistas

O texto aprovado sugere ainda que o prazo do repasse dos pagamento de compras com cartão de crédito a lojistas seja reduzido de 30 para 15 dias, e que em um período de 18 meses seja estudada a possibilidade para que esse prazo seja de apenas 2 dias.



Novos projetos

O relatório sugere novos projetos de lei, como o que cria títulos de crédito (para os comerciantes) a partir dos pagamentos do crédito.

Outra proposta quer obrigar bancos e estabelecimentos comerciais a investirem parte do faturamento em ações de educação financeira, dando maior transparência sobre os juros cobrados por meio de orientações claras e didáticas aos consumidores.



Um terceiro projeto de lei proposto pela CPI dos Cartões de Crédito proíbe propagandas com referência ao chamado "parcelamento sem juros" que, segundo o relator Fernando Bezerra Coelho, "é uma mentira".



Histórico

Criada para investigar os juros extorsivos cobrados pelas empresas operadoras de cartão de crédito, a CPI dos Cartões de Crédito foi instalada em abril de 2018.



Nesse período realizou cinco audiências públicas e ouviu cerca de 30 pessoas entre representantes de consumidores, lojistas, bancos privados e públicos, operadoras de crédito e órgãos do governo.