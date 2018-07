Cotista segue sugestão e apenas 21% sacam PIS/Pasep na 1ª fase

Os cotistas seguiram a recomendação do governo e apenas 21% dos beneficiários com menos de 60 e mais de 57 anos fizeram o saque dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) na primeira fase do calendário, informou o Ministério do Planejamento nesta terça-feira (3).



Ao todo, entre cotistas com mais de 57 anos e aqueles que atendiam um dos critérios habituais de saques foram retirados R$ 1,5 bilhão por 1,1 milhão de trabalhadores.





O primeiro lote havia sido liberado entre os dias 18 e 29 de junho e agora só estará disponível a partir de agosto. No dia 8 de agosto, cotistas de todas as idades podem ter acesso ao valor, que cairá como crédito em conta para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A partir do dia 14, o dinheiro poderá ser solicitado por beneficiários de todas as idades diretamente nas agências bancárias.

De acordo com o diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sergio Calderini, a possibilidade de esperar para obter a rentabilidade anual do fundo levou muitos cotistas a aguardarem para resgatarem suas cotas a partir de agosto. "Explicamos que quem pudesse esperar para sacar entre agosto e setembro receberia um valor maior, devido à correção", destacou.





O pagamento das contas inativas fica suspenso neste mês de julho, porque esse é o mês em que os saldos das contas sofrem correção anual. Ou seja, quem esperou para agosto já vai receber o dinheiro reajustado. A estimativa é que as contas sejam reajustadas entre 8% e 10% neste ano–cálculo é feito com base no rendimento fundo nos últimos 12 meses. No ano passado, o aumento foi de 8,9%.