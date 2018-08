Correios vão fechar 41 agências e negam demissões

Empresa diz que são unidade deficitárias e atendimento não será prejudicado; remodelação faz parte do plano da companhia de crescer o número de postos dos atuais 12,7 mil para 15 mil

A direção dos Correios resolveu fechar 41 agências próprias de sua rede. Todas essas unidades serão desativadas até o fim de 2018, informou a estatal nesta terça-feira (7).



Segundo a empresa, "são unidades próprias, deficitárias, localizadas em imóveis alugados e distantes até 2 quilômetros de outra agência também própria, portanto não haverá prejuízo à qualidade do atendimento aos clientes".



O objetivo é reduzir custos onde existe "sobreposição" na rede, com unidades localizadas muito perto umas das outras, disputando usuários e clientes entre si.



Cada agência desativada propiciará uma economia média de R$ 1,5 milhão no balanço mensal dos Correios, estima a empresa.



Sem demissões

Os Correios afirmam que mesmo com o encerramento das unidades não haverá demissões.

Os trabalhores, diz, poderão aderir a um potencial plano de demissão voluntário (PDV), pedir transferência para outra unidade ou para outro órgão federal.



"Em relação aos trabalhadores, não haverá demissões. Os empregados poderão optar por transferência para outra unidade no mesmo município, reenquadramento de cargo, cessão para outros órgãos do governo federal ou adesão a um novo plano de desligamento incentivado, ainda em estudo".



O plano de reorganização dos Correios, segundo a companhia, faz parte de um projeto no qual a empresa "passará de 12,7 mil para 15 mil pontos de atendimento em todo o país".



"O modelo prevê a substituição gradual de unidades tradicionais e a abertura de unidades com modelos diferenciados, mais adequados à demanda de cada mercado", afirma a empresa.



Em 2017, os Correios tiveram um prejuízo de R$ 1,5 bilhão, provocado principalmente pelas perdas do seu plano de saúde, o Postal Saúde.