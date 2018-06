Correios prorrogam inscrições para Programa Jovem Aprendiz até dia 15

Edital de retificação traz ainda alterações para quem concorrem às vagas reservadas a negros e a oferta do curso de Assistente de Logística

Os Correios prorrogaram até à próxima sexta-feira (15) o prazo das inscrições no Programa Jovem Aprendiz da empresa, que acabaria nesta segunda-feira (11).



No edital de retificação, a empresa diz que também atualizou as regras do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a negros e a oferta do curso de Assistente de Logística.



Estão mantidas as 4.983 vagas para todo o país, mas "houve mudanças na distribuição das vagas reservadas".

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade, e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

A seleção será simplificada, realizada por meio de comprovação de requisitos referentes a renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.



É desejável ter noções básicas de editores de texto, planilhas, navegação e pesquisa na internet utilizando em computadores ou notebook.

O Jovem Aprendiz terá jornada de 20 horas semanais, com 4 horas diárias, durante os 12 meses de contrato. Quem passar na seleção receberá salário de R$ 448,46, vale transporte e vale refeição ou alimentação.

Todas as informações sobre o Programa Jovem Aprendiz, como o edital de abertura e o link para as inscrições, estão disponíveis no site dos Correios.