Correios: agências que atendem menos de 20 pessoas por dia vão fechar

"Aquelas que fazem cerca de 20 atendimentos por dia no balcão podem ser substituídas, com muito mais eficiência, por uma agência mais simples que não tem o custo do aluguel, de água, luz, IPTU", disse Fortner, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos no Senado. Ele considera que o "número razoável" de atendimentos nas agências de 260 a 270 por dia.

"Existem distritos de cidades pequenas em que não se justifica a presença da agência. Das quatro agências existentes em Ananindeua, no Pará, por exemplo, uma será fechada, por causa da proximidade com a agência da cidade de Coqueiro. São imóveis alugados. O custo para manter a agência de Ananindeua é de R$ 43 mil; na outra mais próxima é de apenas R$ 27 mil", justificou.

No início do mês, reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" informou que a estatal deve encerrar a operação de 513 agências, com demissão de até 5,3 mil funcionários. O número de agências está no estudo preparado pelos Correios que trata do reposicionamento da empresa no mercado, mas o executivo não confirmou se todos esses pontos serão fechados.