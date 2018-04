Contratação de empresas para limpar o nome quase triplica em um ano

19.04.2018 22:02

Do total de entrevistados, 61% disse ter sentido medo de cair em golpes no momento da contratação

O número de pessoas que afirmam já ter contratado serviço de empresas que prometem limpar o nome de consumidores aumentou 16 pontos percentuais este ano (25%) em comparação com 2017 (9%), segundo levantamento do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), divulgado nesta quinta-feira (19).



Os principais motivos para contratar a empresa foram para garantir que o nome fosse realmente limpo (24%), receber ajuda nas negociações (19%) e evitar constrangimentos com os credores (19%). Apenas 14% dos entrevistados disseram ter conseguido resolver a situação (o que, no entanto, representa um aumento considerável, de 10 pontos percentuais, em relação a um ano antes, quando o percentual foi de apenas 4%).



Outros 11% disseram que não conseguiram trer o nome limpo ? um aumento de 5 p.p. dos casos sem solução em relação a 2017 (6%). Destes, 39% receberam parte do dinheiro de volta; 31% receberam todo o dinheiro e 30% não foram ressarcidos.



O valor pago para limpar o nome foi, em média, de R$ 375,21, sendo que 45% pagaram um valor antecipado fixo e 37% um valor antecipado com percentual sobre o valor da dívida.



Mais da metade dos entrevistados (65%) afirmou ter tentado negociar a dívida com os credores antes de contratar uma empresa. Em contrapartida, 21% não tentaram um acordo antes de investir no serviço.



Segundo o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, contratar uma empresa para limpar o nome deve ser a última opção. "Se o consumidor tem dinheiro disponível para contratar esse tipo de empresa, recomenda-se que, em vez disso, negocie diretamente com o credor e ofereça uma entrada à vista para tentar um desconto no valor da dívida ou redução do número de parcelas. Frequentemente, um intermediário faz pouca diferença e ainda cria uma nova despesa para quem já está endividado", afirma.



Golpe?



Do total de entrevistados, 61% disse ter sentido medo de cair em golpes no momento da contratação.



"O consumidor deve ficar atento a golpes e fraudes. Muitas empresas se apresentam como facilitadores e prometem operar verdadeiros milagres, garantindo descontos de mais de 80% no valor da dívida ou eliminar o CPF do consumidor dos cadastros de negativados sem que a pessoa sequer pague a dívida", alerta Vignoli. "É importante ter cautela quando são oferecidos descontos, prazos e condições de pagamento fora da realidade do mercado. Não existe fórmula mágica da mesma forma como não dá para limpar o nome sem pagar a dívida."



43% dos contratantes conheceram as empresas na internet; outros 15% receberam a indicação de conhecidos (contra 31% no ano passado).