Contém1g pede recuperação judicial

Dívida da fabricante de maquiagem é de R$ 40 milhões; pedido foi aceito pela Justiça nesta semana

Com dívidas que somam R$ 40 milhões, a fabricante de maquiagens Contém1g entrou com pedido de recuperação judicial na comarca de São João da Boa Vista, a 223 quilômetros da capital paulista, sede da empresa. O pedido foi feito na semana passada e aceito pela Justiça nesta segunda-feira (30). A Contém1g tem 94 pontos de venda franqueados, que continuam funcionando normalmente.



Segundo o advogado que representa a empresa no processo, Otto Güber, pelo menos 25% dos débitos estão nas mãos do BNDESpar, braço de investimentos do BNDES, que comprou debêntures da empresa. Com os fornecedores, a dívida é de R$ 8 milhões e cerca de 10% são passivos trabalhistas e o restante são dívidas com o setor financeiro. O advogado informou que o plano de recuperação será apresentado em 60 dias, mas as conversas com os credores devem se iniciar imediatamente.



Os motivos que levaram a companhia ao pedido de recuperação, segundo Güber, foram margens negativas. Segundo o advogado, a companhia praticamente duplicou o faturamento entre 2016 e 2017.



A Contém1g tem 95 funcionários diretos e outros 200 indiretos.



