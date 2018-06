Contas públicas têm menor rombo para maio em três anos

Fim de pagamento de precatórios e resgate de recursos do Tesouro ajudaram déficit a registrar queda de 63,5% ante igual mês de 2017

O fim do pagamento de precatórios e o resgate de parcelas do Fundo Soberano fizeram o governo central– Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central–registrar o menor déficit para meses de maio em três anos. No mês passado, o rombo somou R$ 11,024 bilhões. Em relação a maio do ano passado, o déficit caiu 63,5% descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



O rombo primário é o resultado negativo nas contas públicas desconsiderando o pagamento de juros da dívida pública. Em março e abril, o Tesouro desembolsou R$ 20,2 bilhões de precatórios e sentenças judiciais – R$ 9,5 bilhões em março e R$ 10,7 bilhões em abril. Como essas despesas não se repetiram em maio, o déficit caiu. No ano passado, esses pagamentos foram feitos em maio e junho.



Também contribuiu para o resultado o resgate dos últimos R$ 3,5 bilhões que restavam no Fundo Soberano, poupança formada com excedente de recursos em 2008.