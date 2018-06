Contas externas do Brasil têm terceiro mês positivo

Apesar do resultado positivo, valor é bem menor do que o registrado no mesmo período de 2017

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (25) pelo Banco Central, as contas externas brasileiras apresentaram, em maio, um resultado ficou positivo em US$ 729 milhões. O valor, no entanto, foi bem menor que o registrado no mesmo mês de 2017, de US$ 2,751 bilhões.



Este é o terceiro mês com resultado positivo consecutivo em transações correntes, que são compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com o mundo.



Inicialmente, o valor foi divulgado como o quarto mês consecutivo com resultado positivo, mas a informação foi alterada depois que o mês de fevereiro mudou de superávit de de US$ 293 milhões para um déficit de US$ 1,754 bilhão. Isso ocorreu porque US$ 1,986 bilhão de importações que não tinham sido registradas no tempo certo.



Até o momento, o resultado acumulado nos cinco meses de 2018 apresentou um défict de US$ 4,022 bilhões, contra os US$ 744 milhões negativos registrados no mesmo período de 2017.



Viagens no exterior



Mesmo com a alta do dólar, os gastos brasileiros no exterior continuam a crescer. De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, em maio, essas despesas chegaram a US$ 1,615 bilhão, o maior valor para o mês desde maio de 2014, quando ficou em US$ 2,259 bilhões.



No entanto, no mesmo mês, a conta de viagens internacionais, formada pelos gastos de brasileiros e as receitas de estrangeiros, ficou negativa em US$ 1,187 bilhão e acumulou US$ 5,224 bilhões, nos cinco meses do ano.