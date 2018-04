Conta da luz ficará mais cara em maio

As contas da luz vão ficar mais caras em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (27) que irá aplicar a bandeira tarifária amarela no próximo mês. Com isso, haverá uma cobrança extra de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Será a primeira vez neste ano que a bandeira amarela é aplicada. Desde janeiro estava em vigor a bandeira verde, que não representa custos adicionais para o consumidor.



A mudança ocorreu por conta do início do período seco e das chuvas abaixo da média nos reservatórios de hidrelétricas. "Com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos", informou a Aneel.



O sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia gerada. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde). Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.