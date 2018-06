Conta da luz deve manter bandeira vermelha até dezembro

Em maio, quando começa o chamado período seco, que vai até outubro, o nível dos reservatórios nas regiões Sudeste/Centro-Oeste estava em 42,6%. No Nordeste, o patamar era de 39,69%. O ideal é que estivessem acima de 50%.As chuvas na região das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste estão estimadas para este mês em apenas 78% da média histórica, que já não é favorável porque a partir de maio tem início o chamado "período seco", com menores precipitações, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Esse período vai até outubro.Em maio, o nível dos reservatórios nas regiões Sudeste/Centro-Oeste estava em 42,6%. No Nordeste, o patamar era de 39,69%. O ideal é que estivessem acima de 50%."Quando os reservatórios estão baixos, o Operador Nacional do Sistema (ONS) dá ordem para que termelétricas sejam acionadas, de forma a atender à demanda. Pelas previsões, é grande a probabilidade de a bandeira vermelha ficar até outubro", afirmou Leonardo Calabró, vice-presidente de Operações da consultoria Thymos.A energia gerada pelas termelétricas é mais cara, por isso, o consumidor paga mais quando elas são acionadas.

A comercializadora de energia Compass, a projeção, mais conservadora, é de bandeira tarifária vermelha nível 2 ao menos até setembro.

"Até lá com certeza é vermelha. Agora outubro, novembro e dezembro ainda não dá para afirmar", disse o diretor da Compass, Paulo Mayon.

Entre outubro e dezembro de 2017, a bandeira tarifária estava vermelha. Ficou verde entre janeiro e abril deste ano, quando as chuvas voltaram a cair com força. Em maio, ficou amarela. E, em junho, voltou a ficar vermelha.



