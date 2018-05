Consumidores apostam em inflação de 5,3%

Estimativa nacional é para os próximos 12 meses

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação no país ficará em 5,3% nos próximos 12 meses. Os dados são da Expectativa de Inflação dos Consumidores, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



O resultado da pesquisa de maio é superior ao 5% registrado pelos consumidores em abril. Em maio de 2017, a taxa era de 7,1%.



A pesquisa é feita com base em entrevistas aos consumidores, que respondem à seguinte pergunta: "Na sua opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos 12 meses?".



O levantamento faz uma coleta mensal de informações com mais de 2.100 brasileiros em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Recife. A margem de erro é de 2,2% e a confiabilidade probabilística, 95%.



*Com informações da Agência Brasil