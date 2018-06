Consumidor ainda espera compra feita antes da greve dos caminhoneiros

A greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias em maio, afetou as entregas de produtos comprados pela internet, com metade dos clientes reportando que ainda não receberam as encomendas, segundo levantamento do site de avaliação de consumidores Reclame Aqui.

Das 24,4 mil pessoas que responderam à enquete, 46,5% afirmaram terem tido dificuldades devido à paralisação. Ao todo, 40% disseram ter feito compras online antes da greve, 10,4% compraram durante a greve e 7,2% fizeram compra após a paralisação.



Entre os que fizeram compras online, 45,4% registraram atraso e ainda não receberam o produto, sendo que o maior percentual de atraso afeta os consumidores que realizaram suas compras antes da paralisação.



Durante a greve, que começou no dia 21 e acabou em 31 de maio, os Correios suspenderam as entregas com dia e hora marcadas, como o Sedex 10, que só foram liberadas na quarta-feira passada (6).