Construtora poderá reter 50% do valor pago em caso de desistência de imóvel

Em decisão favorável às incorporadoras, Câmara aprova proposta que torna mais rigorosa punição ao comprador que desistir da compra

O plenário da Câmara de Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) a proposta que disciplina os valores a receber pelo comprador na desistência do contrato de aquisição de imóvel na planta–o chamado distrato. A maior novidade é que a construtora pode reter 50% dos valores pagos pelos compradores em caso de desistência de compra do imóvel, após dedução antecipada dos valores pagos de corretagem, impostos incidentes sobre o imóvel e taxas de condomínio

Esse percentual de devolução valerá para a incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, ou seja, quando é criada uma outra empresa para tocar o empreendimento com patrimônio separado da construtora. Esse é o maior segmento do mercado de novos imóveis no Brasil.

Nesse regime, somente as prestações constituem sua receita e o dinheiro pode ser gasto apenas no empreendimento em questão. Há ainda tributação diferenciada.

Para os imóveis que não estão sob o regime de afetação do patrimônio, a penalidade será de 25%.

O texto prevê assim uma punição bem mais rigorosa a quem desistir do contrato do que consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)– que considera abusiva retenções acima dos 25% do total pago pelo comprador.



A proposta também prevê que caso a desistência ocorrer após o comprador começar a morar no local, poderá ser cobrado valor como uma espécie de aluguel pelo tempo que o cliente morou. O valor será decidido pela Justiça.



Durante a votação, deputados da oposição tentaram aprovar diversas vezes emendas reduzindo a multa para 10%. Todas as iniciativas foram sem sucesso. Opositores prometem agora mudar o porcentual da multa durante a votação da matéria no Senado - por onde o texto ainda precisa ser aprovado antes da sanção presidencial.



Atrasos

O texto aprovado prevê ainda que atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não gerará ônus para a construtora.



Caso haja atraso superior a esse prazo de seis meses, a empresa terá de devolver todo o valor já pago pelo comprador e a multa prevista em contrato. O valor deverá ser pago nos 60 dias seguintes. Caso o contrato não preveja multa, o comprador terá direito a indenização de 1% do valor já pago à incorporadora por cada mês de atraso somado à correção monetária.