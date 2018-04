Conselho da BRF indica Furlan para substituir Abilio Diniz na presidência

O Conselho de Administração da BRF, maior exportadora de aves do mundo, indicou na sexta-feira (6) o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan para substituir Abilio Diniz como presidente do órgão, informou a empresa.

O anúncio, feito após dois dias de reuniões finalizadas na sexta-feira, é uma derrota para Abilio Diniz, que se juntou à empresa em 2013, após comprar uma parte relevante das ações por meio da sua empresa de investimentos, a Península Participações.

O conselho da BRF aceitou formar uma lista alternativa de indicações para a presidência e outros membros do conselho, a ser apresentada em assembleia-geral no dia 26 de abril, depois que importantes acionistas, como os fundos de pensão Previ e Petros, pediram a saída de Diniz e outras mudanças no órgão.

Eles pediram a saída do ex-dono do Pão de Açúcar após a empresa ter registrado prejuízo de R$ 1 bilhão no ano passado, em decorrência de perdas por causa da operação Carne Fraca, que apontou supostas propinas para que fiscais sanitários fizessem vista grossa a problemas na qualidade das produções.





O escândalo causou fechamento de fábricas, restrições de exportação e uma crise geral no gerenciamento da empresa. Em novembro, a BRF escolheu um novo presidente executivo, José Drummond, para liderar uma reforma da companhia, em substituição a Pedro Faria, que chegou a ser preso temporariamente no curso das investigações.

Diniz chegou ao grupo depois que sua família vendeu grande parte do grupo Pão de Açúcar para o grupo francês Casino. Ele também é acionista do grupo varejista Carrefour e membro do conselho da empresa na França e no Brasil.

Luiz Fernando Furlan, que é acionista da BRF, é ex-presidente da Sadia, comprada pela Perdigão em 2009 para a formação da empresa atual, líder mundial em produção de proteína animal. Furlan também foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo do ex-presidente Lula.



*Com Reuters