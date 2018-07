Confira os efeitos da greve dos caminhoneiros na economia

Índices de maio revelam que paralisação afetou toda a atividade econômica, abalou a confiança geral e até freou o corte nos juros

Com a divulgação na sexta-feira (13) do tombo de 3,8% no setor de serviços ficou completo o quadro do comportamento da atividade econômica no mês marcado pela greve dos caminhoneiros.



O recuo acentuado neste setor em maio, o maior desde janeiro de 2011, mostra que nenhum setor foi poupado. Também sinaliza que o movimento que parou o país deve tornar a retomada da economia brasileira mais difícil.



As projeções do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) de 2018 estão mais próximas de 1,5%. No início do ano, chegavam a 3%.



Os caminhoneiros bloquearam estradas e impediram a circulação até de itens essenciais, como alimentos, gás de cozinha e combustíveis. Serviços básicos, como transportes públicos, foram prejudicados. A principal reivindicação da categoria era a redução do preço do diesel, que foi atendida pelo governo.



Em maio, a produção industrial despencou 10,9%, o pior desempenho desde dezembro de 2008, auge da crise financeira global. O protesto de caminhoneiros também interrompeu 18 meses de alta na produção de veículos. Com a suspensão temporária das atividades de todas as montadoras no país, a produção caiu mais de 15% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado.



As vendas no comércio ao caírem 0,6% registraram em maio o primeiro resultado mensal negativo do ano. Maio costuma ser um mês bom para o varejo, devido à comemoração do Dia das Mães, mas seis das oito atividades pesquisadas pelo IBGE caíram.



Inflação e juros

A inflação de junho já captou o impacto da greve. Puxado pela disparada dos preços dos alimentos e bebidas, o IPCA subiu 1,26%, o maior nível para o mês em 23 anos. Essa aceleração no índice de preços foi antecipada pelo Banco Central (BC), que manteve inalterada a taxa básica de juros em 6,50% em 20 de junho. Na decisão, a autoridade citou riscos para os preços da paralisação de maio.



Confiança e investimentos

A greve também minou a melhora da confiança de empresários e consumidores, afetando o consumo e investimentos. No mês passado, a confiança do consumidor medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV) recuou para 82,1 pontos, o menor nível desde agosto de 2017. A do empresário para 90,5 pontos, patamar mais baixo desde outubro de 2017.



Dados do Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), por outro lado, revelam que os investimentos na economia recuaram 11,3% em maio na comparação com abril.



Risco Brasil e dólar

Para analistas, ao ceder para os caminhoneiros–o governo subsidiou a redução de R$ 0,46 no preço do diesel e criou uma tabela do frete–, a imagem que ficou é que o governo voltou ceder a pressões políticas e perdeu credibilidade no mercado.



Com isso, o risco Brasil subiu. No auge da turbulência, o dólar encostou nos R$ 4 e a Bolsa de Valores perdeu o patamar de 70 mil pontos.