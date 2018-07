Confiança do comércio recua, diz FGV

Queda atingiu o menor nível desde agosto do ano passado

O Índice de Confiança do Comércio recuou 0,8 ponto de junho para julho e atingiu 88,8 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. As taxas foram divulgadas nesta quarta-feira (25) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



De acordo com o levantamento, esse é o menor nível registrado desde agosto de 2017, quando o índice estava em 84,4 pontos.



A queda em julho deste ano, concentrou-se em quatro dos 13 segmentos pesquisados pela fundação.



Em relação ao Índice de Situação Atual, que mede a confiança do empresário do comércio no momento atual, a queda foi de 0,7 ponto e chegou 86,5 pontos, o menor nível desde dezembro de 2017 (85,6 pontos).



Já no Índice de Expectativas, que mede a confiança em relação ao futuro, o recuo foi de 0,6 ponto, registrando 91,8 pontos, menor valor desde agosto de 2017 (89,6 pontos).



Para a FGV, entre os motivos para a perda da confiança estão a visão desfavorável em relação à demanda e a demora da retomada do mercado de trabalho.



*Com informações da Agência Brasil