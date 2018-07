Confiança da indústria fica estável, diz FGV

Índice manteve-se em 100,1 pontos de junho para julho

O Índice de Confiança da Indústria ficou estável na passagem de junho e julho deste ano, de acordo com levantamento feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e divulgado nesta sexta-feira (27).



De acordo com o dado, o indicador manteve-se em 100,1 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Entretanto, de junho para julho, houve aumento da confiança em 11 segmentos dos 19 pesquisados e queda em oito deles.



O Índice da Situação Atual, que mede a confiança do empresário da indústria no momento presente, avançou 3,9 pontos e chegou a 99 pontos. O resultado é atribuído pela FGV à normalização dos estoques depois da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio.



Ainda assim, o Índice de Expectativas, que mede a confiança dos empresários em relação aos próximos meses, recuou 3,9 pontos e passou para 101,1 pontos.



*Com informações da Agência Brasil