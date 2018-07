Confiança avança, mas está no 2º menor nível do ano

Índice aumentou 2,1 pontos de junho para julho, diz FGV

O Índice de Confiança do Consumidor cresceu 2,1 pontos de junho para julho deste ano e atingiu 84,2 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. O indicador é avaliado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e foi divulgado nesta terça-feira (24).



Apesar da alta, o índice não conseguiu se recuperar das perdas sofridas nos meses anteriores. De março para junho, o indicador perdeu 9,9 pontos.



A coordenadora da Sondagem do Consumidor da FGV, Viviane Bittencourt, disse à Agência Brasil, que o resultado sinaliza que o ritmo lento da economia e do mercado de trabalho continuam pesando nas avaliações do consumidor.



O Índice de Situação Atual, que avalia a confiança no momento presente, subiu 2,3 pontos, para 74,1 pontos, que ainda é segundo menor nível no ano.



Já em relação ao Índice de Expectativas, que avalia o otimismo em relação ao futuro, subiu 1,9 ponto em relação ao mês anterior, para 91,9 pontos, após três meses de queda.