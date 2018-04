Concessionárias de veículos elevam previsão de vendas em 2018

As concessionárias de veículos elevaram nesta terça-feira (3) suas projeções de vendas de novos veículos neste ano, estimando crescimento de 15,2% nos licenciamentos de carros e comerciais leves e de 13,9% para o segmento de caminhões e ônibus.



A expectativa da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave, que representa as concessionárias do país) é que as vendas de carros e comerciais leves novos somem 2,5 milhões neste ano, ante expectativa divulgada em janeiro de 2,43 milhões de unidades.