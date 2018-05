Santa Bárbara, uma das principais companhias aéreas da Venezuela, anunciou nesta quinta-feira (3) a interrupção de suas operações, em meio a uma crise que provocou uma grande saída de companhias aéreas internacionais do país.

"Da SBA Airlines, informamos que o fim de nossas operações como prestadora de serviços de transporte aéreo foi oficializado", informou a empresa em comunicado.

Ela tinha 22 anos e voava para países como Colômbia, Equador, Estados Unidos, Panamá e Portugal.

A companhia não explicou os motivos da decisão, embora em novembro de 2017 tenha suspendido temporariamente seus voos devido à falta de aeronaves e à baixa rentabilidade.

"Continuaremos a trabalhar administrativamente para cumprir todos os nossos compromissos" com fornecedores, agências de viagens e outros parceiros, acrescentou o documento.

A Santa Bárbara se soma a uma lista extensa de companhias aéreas que pararam de operar no país desde 2014, alegando que o Estado, que monopoliza desde 2003 o acesso a moedas estrangeiras com controle cambial, deve cerca de US$ 3,8 bilhões a elas.