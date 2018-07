Comissão aprova MP do frete com gatilho e anistia a caminhoneiros

Numa sessão relâmpago, de cerca de dois minutos, os parlamentares aprovaram o parecer do deputado deputado Osmar Terra (MDB-RS), relator da medida. O texto tinha sido apresentado na terça-feira (3) pelo parlamentar, mas um pedido de vistas adiou a votação.



Ele mudou o texto original da MP. De acordo com o texto, os preços mínimos do frete deverão refletir os custos operacionais do transporte, divulgados a partir de regulamentação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A prioridade será basear os valores nos custos com óleo diesel e pedágios. O relatório elaborado por Terra prevê ainda um gatilho: sempre que o preço do diesel variar mais de 10% será criada uma nova tabela do frete.





Ainda segundo o relatório, a ANTT deverá publicar os preços mínimos levando em consideração as distâncias e especificidades de algumas cargas.

A agência também deverá apresentar uma planilha com os cálculos usados para chegar aos preços.

Pelo relatório, a divulgação dos dados deverá ser feita até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano–os valores serão válidos para o semestre em que a norma for editada. Caso os novos pisos não sejam publicados nos prazos, os anteriores continuarão válidos, mas atualizados pelo IPCA.



Anistia a multas

O texto aprovado também prevê anistia para as multas e sanções aplicadas aos caminhoneiros durante a paralisação da categoria, entre 21 de maio e 4 de junho.

A emenda foi apresentada pelo deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP). O texto inclui anistia tanto às multas de trânsito–aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal –quanto às multas resultantes de decisões judiciais.



A MP foi editada pelo governo como parte do acordo com a categoria para pôr fim à greve dos caminhoneiros que durou 11 dias em maio e levou o país a uma crise de abastecimento.

Setor produtivo é contra

A indústria e o agronegócio, contudo, estão contra esse tabelamento, dizendo que isso fere a livre iniciativa e a lei da oferta e da demanda. Representantes desses setores já entraram com ações judiciais contra a MP e tentam impedir a aprovação pelo Congresso. Já os caminhoneiros ameaçam uma nova paralisação no país se a proposta não for aprovada,