Comissão adia votação de regras para desistência de compra de imóvel

Vários senadores pediram vista do projeto dos distratos; para Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), texto beneficia mais as construtoras do que os compradores

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei PLC 68/2018, que estabelece regras para a desistência da aquisição de imóvel na planta, depois que vários senadores pediram vista do documento, segundo comunicado no site da autarquia.





A proposta, já aprovada na Câmara, prevê que as construtoras podem reter até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência, também conhecida como distrato. Esse percentual de devolução valerá para a incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, ou seja, quando é criada uma outra empresa para tocar o empreendimento com patrimônio separado da construtora. Esse é o maior segmento do mercado de novos imóveis no Brasil.

Para os imóveis que não estão sob o regime de afetação do patrimônio, a penalidade será de 25%.



O valor devolvido, no entanto, terá desconto da comissão de corretagem e do valor da multa– que não poderá exceder 25% da quantia já paga.



O texto prevê assim uma punição bem mais rigorosa a quem desistir do contrato do que consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)– que considera abusiva retenções acima dos 25% do total pago pelo comprador.

Ainda segundo o projeto, a incorporadora poderá atrasar em até 180 dias a entrega do imóvel sem sofrer qualquer tipo de ônus. Acima de seis meses, contudo, a empresa deve reembolsar o comprador integralmente e pagar multa prevista em contrato.

O relator do PLC 68/2018, Ricardo Ferraço, apresentou parecer favorável à aprovação das regras, enquanto os senadores Cristovam Buarque (PPS-DF), Simone Tebet (MDB-MS) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) pediram mais tempo para analisar a proposta.





Segundo Vanessa, o projeto beneficia mais as construtoras do que os compradores. "Essas pessoas que devem ser o alvo da maior preocupação da comissão. Pessoas que perdem empregos vão precisar fazer o distrato. Não é um debate maduro. O texto tem muitas armadilhas", disse ela.

Para Simone, o projeto é importante, mas necessita de ajustes. Um dos pontos que preocupa, segundo ela, é não haver previsão de multas e condições diferentes para especuladores e para aqueles que de fato compram o imóvel para morar, mas sofrem com o desemprego ou outra razão que impossibilita manter o pagamento em dia após firmar o contrato. "O projeto não faz a separação da desistência motivada da imotivada, do especulador e do mutuário comum", assinalou.