Comércio oferece até 70% de desconto para conscientizar sobre a alta carga tributária no Brasil

Dia da Liberdade de Impostos ocorrerá nesta quinta (24) e terá a adesão de 15 estados e do Distrito Federal

Com o objetivo conscientizar a população sobre a alta carga de impostos e apoiar a simplificação tributária no Brasil, estabelecimentos de 15 Estados e do Distrito Federal participam, nesta quinta-feira (24), do Dia de Liberdade de Impostos.