Começam hoje pedidos de aposentadoria por telefone e internet

INSS informou que as agências continuarão atendendo e vão retirar dúvidas

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passa a autorizar a partir desta segunda-feira (21) os atendimentos por telefone ou pela internet para realizar os pedidos de aposentadoria.



Agora, o segurado deverá acessar o Meu INSS ou ligar para o 135 e receberá direto o número do protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento.



Caso as informações previdenciárias necessárias para o reconhecimento do direito já constem nos sistemas do INSS, será possível a concessão automática do benefício a distância.



As centrais de atendimento por telefone funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h. A ligação é gratuita de telefone fixo ou público e tem o preço de ligação local pelo celular.



O INSS informou que em caso de dúvida o cidadão poderá comparecer a uma agência e que a mudança representa "o fim do tempo de espera para ser atendido".



Antes, o segurado precisava agendar uma ida ao INSS para levar documentos e formalizar o pedido.



Mais 21 serviços



A partir da próxima quinta-feira (24) outros 21 serviços também poderão ser solicitados ou realizados pelos canais de atendimento por telefone ou internet. Entre eles estão: as atualizações dos dados cadastrais do beneficiário, dos dados do Imposto de Renda; o desbloqueio do benefício para empréstimo; solicitação de pensão por morte; e transferência de benefício para outra agência.



*Com informações da Agência Brasil