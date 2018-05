Começa hoje Refis para micro e pequenas empresas

Programa segue até 9 de julho e prevê descontos de até 90% sobre atrasos

Os micro e pequenos empresários que têm dívidas com o Governo Federal podem aderir ao Refis (Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) a partir desta quarta-feira (2).



A medida oferece o parcelamento dos débitos adquiridos até o mês de novembro de 2017 inscritos em Dívida Ativa da União. Os descontos podem chegar até 90% sobre atrasos.



De acordo com os critérios, para aderir ao programa, o contribuinte deverá pagar uma entrada correspondente a 5% do valor total da dívida, que poderá ser dividida em cinco prestações mensais. O restante poderá ser quitado em até 175 parcelas, que não poderá ser inferior a R$ 300.



O programa ficará aberto até o dia 9 de julho, exclusivamente pela internet. Para se inscrever basta clicar na opção neste site.



*Com informações da Agência Brasil