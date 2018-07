Comcast se retira da disputa para comprar 21st Century Fox

Caminho está aberto para a The Walt Disney Company

O conglomerado americano de serviços a cabo Comcast anunciou nesta quinta-feira (19) sua retirada da guerra de ofertas pelas operações de cinema e televisão da 21st Century Fox, abrindo caminho para a Walt Disney.



Em nota, a Comcast disse que se centrará na aquisição da operadora britânica de televisão por assinatura Sky.



A decisão assegura, de forma efetiva, que a Disney completará sua aliança de 71,3 bilhões de dólares com a Fox, criando uma nova potência no setor ao mesmo tempo em que o magnata Rupert Murdoch reduz seu império midiático.



"A Comcast não tem a intenção de continuar com a aquisição dos ativos da Twenty-First Century Fox e, em compensação, se concentrará em nossa oferta recomendada pela Sky", informou o grupo, a principal operadora de tv a cabo dos Estados Unidos e proprietária das cadeias NBC, MSNBC e CNBC.



Tanto a Comcast quanto a Disney estavam brigando pelos ativos vendidos por Murdoch, que incluem os estúdios Fox em Hollywood e importantes operações de produção de cinema e televisão.



Ao mesmo tempo, os dois gigantes querem o controle da Sky, a operadora de tv por assinatura com sede na Grã-Bretanha, da qual a Fox tem uma participação de 39%.



A Disney lançou sua oferta de 52,4 bilhões de dólares para comprar os ativos da Fox em dezembro passado, enquanto Murdoch anunciou que se reorganizará para se concentrar na Fox News, na cadeia de televisão Fox e em algumas operações esportivas.