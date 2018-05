Segmento de negócios e serviços oferece franquias em todas as faixas de investimento

Com um faturamento anual na casa dos R$22,921bilhões, o segmento de Negócios e Serviços cresceu 9,2% em faturamento em 2017 e 1,4% em número de unidades abertas conforme o último levantamento feito pela Associação Brasileira de Franchising - ABF. O resultado positivo é uma tendência, uma vez que um das características que impulsionam o crescimento é a grande variedade de operações que se encaixam no nicho de serviços. Pode-se trabalhar oferecendo desde aulas de reforço para estudantes, serviços de limpeza, crédito, serviços gerais e assistência das mais variadas, entre uma infinidade de outras opções.Neste segmento existem redes de todos os portes e muitas com investimento baixo. Também, uma grande oferta de redes que operam no sistema de home based e que atraem pela facilidade de se trabalhar de casa e claro, a facilidade do investimento menor sem o ponto comercial. Para esses negócios, o perfil do franqueado deve ser proativo e organizado, uma vez que ele terá de gerenciar sua rotina de trabalho ao mesmo tempo que tem liberdade de horário.Veja algumas redes que atuam no segmento:

A Barela, uma das mais tradicionais corretoras de seguros do país, lançou em 2017 o modelo de franquia especializada em produtos e serviços na área de saúde. No modelo home based, a nova franquia tem investimento inicial de R$7 mil com faturamento médio mensal de R$15 mil com retorno estimado em 6 meses.



2 - Brastemp



A tradicional marca de eletrodomésticos entrou na categoria de purificadores de água em 2003, com o lançamento do modelo por assinatura. O conceito oferece o pacote de serviços que contempla instalação, manutenção preventiva, reparo, visitas técnicas, troca do refil e logística reversa. Em 2014, esse modelo de negócio passou a ser expandido pelo sistema de franquias, onde além de atuar com os purificadores de água (locação e serviços) ainda comercializa a linha branca. O investimento inicial para abrir uma unidade varia entre R$250 mil e R$600 mil com faturamento médio mensal de R$70 mil e retorno estimando a partir de 30 meses após a abertura da unidade.



3 - Cartório Fácil



A rede de busca e entrega de Certidões oferece mais de 200 serviços de intermediação cartorária em todo Brasil. A rede possui mais de 100 unidades busca novos franqueados. Para abrir uma unidade da rede o investimento inicial fica entre R$ 25000.00 e R$ 80000.00 com retorno estimado entre 18 a 24 meses.





4 - Guide Life



Franquia de Consultoria em Planejamento Financeiro do Brasil. Oferece aos clientes o caminho para que eles realizem os seus objetivos com os produtos financeiros que se encaixam com as suas necessidades. Tem investimento inicial entre R$70 mil e R$75 mil com faturamento médio mensal de R$ 20 mil e retorno estimado entre 12 a 14 meses.





5 - Doutor Resolve



A franquia do setor de serviços que vai do reparo à construção. Fundada em agosto de 2010, a Doutor Resolve nasceu com o objetivo de profissionalizar o setor de serviços da construção civil. Oferece serviços que atende tanto residências com pequenos reparos, reformas, projetos, construções e paisagismo, quanto empresas com soluções corporativas. O investimento inicial da rede varia entre R$58 mil e R$80 mil com faturamento médio mensal de R$40 mil com retorno estimado em 15 meses.