Com Uber, corridas de apps de táxi caem à metade

Um estudo divulgado nesta quinta-feira (12), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), constatou que a entrada da Uber no Brasil gerou, em média, a redução de 56,8% das corridas de aplicativos de táxis, como 99Taxi e Easy Taxi.

O estudo mostra que, se for levado em conta só capitais, o impacto concorrencial é menor. Nessas cidades, a queda no número de corridas de táxi foi de 36,9%, em média. No entanto, segundo o Cade, "quando se examinam apenas as capitais das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o efeito da entrada da Uber sobre as corridas de táxi é menos intenso (redução de 26,1%) quando comparado com os resultados das capitais do Norte e Nordeste (redução de 42,7%)".

A pesquisa foi realizada em 590 municípios, entre os anos de 2014 e 2016, e levou em conta critérios como número de viagens realizadas, mês e ano em que cada cidade passou a ser atendida, o valor médio da corrida em reais e a distância média percorrida.