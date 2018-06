Com turbulência, Tesouro Direto registra 10º mês seguido de saques

Em maio, as vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 1,246 bilhão, enquanto os resgates totalizaram R$ 1,353 bilhão.



O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à taca básica de juros (Tesouro Selic), cuja participação nas vendas atingiu 42,3% em maio. Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) corresponderam a 35,4% do total, e os prefixados, 22,3%.



No mês passado, 82.041 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 2.209.928, o que representa aumento de 54,3% nos últimos doze meses.



Desde o fim , as vendas do Tesouro Direto têm sido paralisadas por diversos dias.



Segundo o Tesouro, a suspensão dos leilões é necessária para proteger os investidores das turbulências do mercado. Além da paralisação dos caminhoneiros, que provocou desconfiança no sistema financeiro, o aumento do dólar decorrente do agravamento das tensões internacionais e da perspectiva de altas adicionais dos juros nos EUA interferiram no funcionamento do mercado nas últimas semanas.