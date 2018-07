Com trégua do exterior, dólar passa a cair no mês

Moeda dos EUA recuou para R$ 3,85 em meio à piora de dados nos EUA

O dólar comercial acelerou a queda no fim da sexta-feira (13) e garantiu, dessa forma, uma variação negativa da cotação no mês.



Esse movimento de trégua, no entanto, ainda não pode ser visto como uma tendência, mas apenas um ajuste que tem como pano de fundo a melhora do humor global, num período em que o noticiário local segue esvaziado.



No encerramento do pregão, o dólar cedeu 0,86% para R$ 3,851. Assim, a cotação passou a acumular queda de 0,69% no mês de julho, embora ainda ganhe 16,18% em relação ao real durante o ano.



O movimento de hoje foi amparado pelo exterior, com a divulgação do dado da confiança do consumidor dos EUA de julho, que ficou em 97,1 pontos, ante expectativa de 98.



O dado tira força da preocupação com uma aceleração do ritmo de alta dos juros por lá. Um aumento dos juros americanos tende a tirar dinheiro das economias emergentes como o Brasil, o que pressiona o dólar.



Para José Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos, há um "vácuo" no noticiário político, o que abre espaço para que a cotação siga mais de perto os movimentos globais.



*Com Valor.com