Com surpresa, BC interrompe ciclo de baixas e mantém Selic

Ao contrário do esperado pela maioria dos analistas do mercado, Copom deixou juro básico em 6,50% ao ano

Ao contrário do esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira (16), em 6,50% ao ano.



A maioria dos analistas do mercado esperava um corte de 0,25 ponto para 6,25% ao ano.

Na nota da decisão, que foi unânime, o BC citou o cenário externo, que tem pressionado o preço do dólar e do petróleo– podendo gerar inflação–, para a manutenção do juro.



"O cenário externo tornou-se mais desafiador e apresentou volatilidade", diz o comunicado. "O Comitê entende que essa decisão reflete a mudança recente no balanço de riscos para a inflação prospectiva", acrescentou.



A moeda americana vem subindo neste mês de maio e já acumula alta acima de 10%, diante dos receios de novas altas dos juros nos EUA, cautela com a eleição brasileira e tensão entre EUA, Coreia do Norte e Irã. O cenário geopolítico também tem pressionado a cotação do petróleo, que está no maior patamar desde 2014, e tende a encarecer a gasolina e o diesel no país, pode elevar o índice de preços.



Até março passado, o juro básico teve 12 cortes consecutivos, com objetivo de animar a economia, que, segundo divulgou o próprio BC nesta manhã, recuou no primeiro trimestre. Mas o BC parece estar confiante com a retomada do país. Na nota, o BC diz que "os últimos indicadores de atividade econômica mostram arrefecimento, num contexto de recuperação consistente, mas gradual, da economia brasileira".



Quando iniciou os cortes, em outubro de 2016, a taxa Selic estava em 14,25% ao ano.