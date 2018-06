Com sinalização do Fed, dólar vira e passa a subir

O dólar anulou a queda e passou a subir ante o real, enquanto a Bolsa recuava após o Fed (banco central americano) indicar que elevará os juros mais vezes neste ano, movimento que tende a atrair capital investido em países emergentes e em ativos menos seguros.

Com a alta do dólar após o Fed, o Banco Central brasileiro voltou a atuar no mercado durante a tarde ao anunciar seu terceiro leilão de swaps cambiais (equivalente à venda de futura de dólares) do dia.



Pelas 16h10, a moeda dos EUA subia 0,19% para R$ 3,7140, enquanto o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, caía 0,63% para 72.297 pontos. Até um pouco antes do anúncio sobre o juro americano, a moeda era negociada na casa de R$ 3,70



Como amplamente esperado, o Fed elevou nesta quarta-feira (13) a taxa de juros pela segunda vez neste ano, para o intervalo entre 1,75% e 2% ao ano, e indicou que vê outras duas altas ainda neste ano para combater o avanço da inflação.