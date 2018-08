Com rumores sobre Alckmin, dólar vai a R$ 3,76 e Bolsa recua

Mercado brasileiro fechou na contramão do exterior

O dólar terminou nesta terça-feira (7) em alta, pela segunda sessão consecutiva, depois que rumores cercando a cena eleitoral doméstica inverteram a trajetória da moeda americana e a levaram a fechar na contramão do mercado externo.



A moeda dos EUA avançou 0,98%, a R$ 3,767, depois de ter batido a máxima de R$ 3,7724. Já o Ibovespa, referência da Bolsa nacional, encerrou com queda de 0,87% para 80.346 pontos.



Na tarde desta terça (7), circularam informações não confirmadas entre os operadores envolvendo Geraldo Alckmin, candidato à Presidência preferido pelo mercado por seu perfil reformista.



Os boatos envolviam desde mau desempenho em pesquisas eleitorais até iminente eventual delação citando seu nome.



O bom humor havia voltado ao mercado nacional com o acordo fechado por Alckmin com os partidos do blocão e após escolher a senadora Ana Amélia (PP) como sua vice, duas ações consideradas bastante positivas e que podem dar musculatura à sua candidatura.



A expectativa dos investidores é que esses eventos e o início da campanha televisiva no dia 31 de agosto, na qual ele terá o maior tempo, possam impulsionar sua campanha.



*Com Reuters