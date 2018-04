Com pente-fino no auxílio-doença, governo economizará 'uma Eletrobras'

Projeção é poupar R$ 15,7 bilhões com revisão dos benefícios irregulares, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame

O Ministério do Desenvolvimento Social apresentou nesta segunda-feira (16) o resultado das ações do pente-fino no INSS, iniciadas em 2016.



Segundo o ministro do Desenvolvimento, Alberto Beltrame, a revisão dos programas resultou na suspensão de 400 mil auxílios-doença, o que gerou economia de R$ 5,7 bilhões em dois anos.