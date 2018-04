Com julgamento de Lula, dólar tem maior valor desde maio de 2017; Bolsa cai

Cautela com o desfecho da decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente marcou a negociação dos mercados nesta quarta-feira

O julgamento do ex-presidente Lula ocupou a atenção dos investidores nesta quarta-feira (4), deixando em segundo plano uma melhora no exterior seguindo a dissipação de parte das tensões entre EUA e China. O dólar subiu ao maior patamar desde maio de 2017 e a Bolsa caiu.



No fechamento, o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, terminou em queda de 0,31%, enquanto o dólar variou 0,08%, encerrando nos R$ 3,3410, o maior patamar desde 18 de aio de 2017, dia seguinte ao vazamento da delação do empresário Joesley Batista, da J&F.



Os mercados fecharam quando o placar estava em 1x1, antes que do ministro Alexandre de Moraes encerrasse seu voto contra o habeas corpus de Lula.



O plenário do STF começou a analisar nesta quarta-feira (4) pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que busca impedir que o ex-presidente seja preso antes de esgotados recursos em todas as instâncias do Judiciário. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão imposta pelo TRF-4 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).



Pela manhã, a Bolsa chegou a cair mais de 2%, enquanto a moeda americana avançou 0,50%.



O início da sessão foi marcado pela aversão a risco provocada pela intensificação da guerra comercial entre EUA e China. Na terça, o governo americano incluiu cerca de 1.300 nas tarifas contra a China, em resposta a um suposto roubo de propriedade intelectual pelo país asiático.



Nesta quarta, a China anunciou tarifas de 25% para a soja, carros e outros produtos americanos importados pelo valor de US$ 50 bilhões.



*Com agências