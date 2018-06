Com greve, gasolina e luz, inflação acelera em maio

omportamento benigno desde o ano passado, graças ao choque favorável provocado pelas excelentes safras agrícolas do país. O mercado já esperava que a greve pressionasse os alimentos



A greve contra o aumento do diesel causou desabastecimento em diversos municípios do país, com relatos de falta de frutas, legumes, verduras, carne, leite e derivados. Com isso, os preços dispararam.



Entre os alimentos, os destaques de alta de preço no mês foram a cebola (de 19,55% em abril para 32,36% em maio), a batata-inglesa (de -4,31% em abril para 17,51% em maio), as hortaliças (de 6,46% em abril para 4,15% em maio) e o leite longa vida (de 4,94% em abril para 2,65% em maio).





De acordo com o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, o IPCA de maio refletiu apenas "uma parcela" dos impactos da paralisação. "A greve ocorreu na última semana da nossa coleta. Na maioria das situações, principalmente dos alimentos, a gente não encontrou os produtos, então não computamos os preços", disse ele.





O desemprego ainda alto e a falta de confiança, que vinha baixa e foi agravada ela greve dos caminhoneiros, levou o setor de serviços a registrar a primeira deflação desde julho de 2014.



A queda foi de 0,09% na comparação com abril puxada, sobretudo, pela queda nos preços das passagens aéreas (-14,71%). Em 12 meses, a taxa para serviços foi de 3,32%, a mais baixa da série iniciada em 2012.

"Os serviços de modo geral vieram apresentando queda, ou uma certa estabilidade, possivelmente por conta da queda na demanda", disse Gonçalves.

A gasolina ficou 3,34% mais cara, enquanto o diesel teve alta de 6,16%, refletindo os aumentos de preços na refinaria. As altas no diesel foram o estopim para a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias a partir do dia 21 de maio. Os aumentos são reflexo da nova política de preços praticada pela Petrobras desde 3 de julho de 2017, que passou a repassar quase que diariamente as variações nos preços do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar.Segundo o IPCA, no ano, a gasolina acumula alta de 6,82%, e o diesel, de 10,43%.Em 12 meses, os preços dos combustíveis tiveram alta de 19,59%. A gasolina foi a que mais subiu neste período – em média, ficou 21,48% mais cara no país. Já o diesel acumulou aumento de 19,78% em um ano, o etanol 12,18%, o gás de cozinha 13,04%, e o GNV 13,84%.Também impactou a energia elétrica, que subiu 3,53% no mês, após a entrada em vigência da bandeira amarela e os reajustes em sete capitais, chegando a 18,53% em Belo Horizonte e a 16,95% em Salvador.A alta de maio também foi pressionada pelos preços dos alimentos, que vinham apresentando um cA pesquisa de inflação do IBGE de maio coletou dados até o dia 29 do mês, captando assim oito dias dos efeitos da greve no bolso do consumidor.