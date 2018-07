Com greve dos caminhoneiros, setor de serviços tomba 3,8%

O setor de serviços representa 70% da composição do PIB. A queda de maio é a segunda no ano.

Em relação a maio de 2017, o volume de serviços recuou 3,8%, maior queda desde abril de 2017 (-5,7%). Foi a maior queda do ano na comparação com os outros meses –a maior até então havia sido em fevereiro, com queda de 2,3%. Em abril, havia sido registrado crescimento de 2% em relação ao mesmo mês de 2017.



A queda no acumulado do ano até maio foi de -1,3%. Trata-se do recuo mais intenso do que os quatro primeiros meses de 2018 (-0,7%).



"O que mais puxou essa queda foram as atividades de transporte terrestre e de armazenagem e serviços auxiliares aos transportes", afirmou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.



O gerente da pesquisa lembrou que em abril o setor de serviços havia registrado a primeira taxa positiva do ano (1,1%), sinalizando uma possível recuperação do setor. Na comparação com o mesmo mês de 2017, abril também havia registrado o primeiro crescimento de 2018 (2%).



"De fato, a greve dos caminhoneiros interrompe qualquer tipo de sinal de recuperação que poderia estar acontecendo até abril e a gente não sabe ainda quais são os desdobramentos que podem ocorrer para o mês de junho e se o setor vai ter uma resposta rápida", disse.



O resultado de maio deixou o patamar do volume de serviços 15,4% abaixo do ponto mais alto, registrado em novembro de 2014. Antes, o ponto mais distante do pico havia sido observado em março de 2017, quando ficou 13,9% abaixo.



Houve recuo nas cinco atividades investigadas, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que apontou a retração mais intensa (-9,5%) da série histórica iniciada em janeiro de 2011.



Depois de duas taxas positivas consecutivas, acumulando alta de 6,6%, os serviços ligados ao turismo recuaram 2,4% na comparação com abril. Segundo Lobo, essa queda também foi influenciada pela greve dos caminhoneiros.