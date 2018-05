Com greve, arroz e feijão podem faltar no prato

Apesar do desbloqueio de algumas estradas pelo país, o agronegócio continua praticamente paralisado e o abastecimento de alimentos básicos ainda está comprometido no país.

Empresas empacotadoras de arroz e feijão dizem que não há mais matéria-prima à disposição e a oferta interna já é limitada aos estoques das redes varejistas.

Mesmo que a paralisação dos caminhoneiros acabasse na terça-feira (29) são necessários ao menos 12 dias para tratar e beneficiar os grãos, lembrou Lázaro Moreto, presidente executivo da Broto Legal, uma das maiores companhia do segmento, que negocia cerca de 10 mil toneladas de arroz e feijão por mês.



Segundo ele, nos nove dias de greve cerca de 300 carretas com arroz e feijão entregues por produtores estão paradas nas estradas do país e não conseguem chegar às unidades de produção da empresa. As vendas da companhia caíram quase 50% neste mês.