Com exterior e Copom, dólar fica 3,8% mais caro na semana

Brasil voltar a repercutir receios com alta de juros nos EUA; surpresa com manutenção do juro básico baralhou investidores e trouxe mais cautela

O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (18) pelo sexto pregão consecutivo, tendo chegado a romper a marca dos R$ 3,77. No fim do pregão, a divisa terminou com avanço de 1,04%, para R$ 3,74, maior cotação desde 15 de março de 2016.



O alívio não veio de uma intervenção mais forte do Banco Central (BC) para segurar a moeda, conforme esperou o mercado durante todo o dia.



Na semana, a divisa soma valorização de 3,80%. No mês, os ganhos vão a 6,6%, enquanto, no ano, a cotação avança 12,7%. Também foi a quarta semana seguida de valorização, período no qual o dólar ficou 9,6% mais caro.



Investidores estavam preocupados com a possibilidade dos EUA acelerarem o ritmo de aumento dos juros no país. Essa leitura ganhou reforço com o avanço do rendimento dos títulos vendidos pelo governo americano, que passou nesta sexta a barreira psicológica de 3%.



Com expectativa de maiores ganhos por lá, muitos investidores optam por tirar dinheiro de outras praças, sobretudo as mais arriscadas, como de países emergentes com o Brasil, e levar o dinheiro para lá. Na migração de capital, vendem reais e compram dólares, o que gera pressão sobre a moeda dos EUA.

No caso doméstico, também pesa contra o real o fato do BC ter mantido a taxa básica de juros, a Selic, em 6,50% ao ano, depois de ter sinalizado de que iria cortar, alegando preocupações com o exterior. O BC estaria cauteloso com a disparada da moeda, que pode gerar inflação. Um dólar mais forte eleva preços de importados e matérias-primas de fora, além de aumentar endividamento de empresas e governo, movimentos esses que tendem a gerar alta de preços.



Em tese, a estabilidade da Selic seria positiva para o dólar e ele deveria estar caindo, já que não reduziu a diferença entre os juros pagos aqui e nos EUA. Mas, segundo analistas, a mudança de comportamento do BC acendeu um alerta extra no mercado. Para eles, talvez os temores do BC, de que os juros americanos vão subir mais neste ano do que esperado e pressionar a divisa dos EUA, sejam fundamentados.



"O BC deu o recado de que o dólar está preocupando. Se está preocupando o BC, por que o mercado também não ficaria preocupado?", questionou um operador de derivativos de uma corretora local ao justificar o nervosismo dos agentes.



*Com Reuters