Com exterior, Bolsa avança 1,5%; dólar cai a R$ 3,40

A Bolsa brasileira voltou a acompanhar os humores internacionais e subiu nesta terça-feira (17), impulsionada por dados melhores que o esperado de crescimento da economia chinesa e por uma diminuição nas preocupações com cenário eleitoral. O dólar recuou 0,12% e fechou em R$ 3,408.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, subiu 1,48%, para 84.086 pontos, depois de sair da mínima nos 82.810 pontos.



Os investidores analisaram os dados de crescimento da China. O PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) teve expansão de 6,8% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2017. O ritmo foi ligeiramente acima do previsto, sendo que crescimento foi impulsionado pela demanda do consumidor, exportações e investimento imobiliário.