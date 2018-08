Com 'efeito Alckmin' e balanço da Petrobras, Bolsa dispara; dólar cai

Ibovespa sobe mais de 2% nesta sexta-feira (3), enquanto a moeda americana recua a R$ 3,70

Em meio ao ambiente de tranquilidade no exterior, lucro da Petrobras acima do esperado e confirmação da definição da senadora Ana Amélia (PP-RS) como vice do candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, a Bolsa brasileira dispara nesta sexta-feira (3) e o dólar afunda para a faixa de R$ 3,70.



Pelas 15h20, o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, subia 2,14% para 81.337 pontos, enquanto o dólar recuava 1,40% para R$ 3,704.



As ações da Petrobras, que avançavam 4,36%, eram o destaque do dia. A estatal anunciou pela manhã que lucrou R$ 10,07 bilhões no segundo trimestre, um salto de mais de 3.000% sobre igual período do ano passado, e bem acima das previsões dos analistas, que estimavam que o resultado ficasse em R$ 6,9 bilhões.



Em relatório, o Goldman Sachs afirma que o resultado da Petrobras no segundo trimestre demonstrou a habilidade da companhia em reduzir seu endividamento se realizar novas vendas de ativos, aproveitando o cenário de preços mais elevados do petróleo.



A candidatura de Alckmin é bem vista pelo mercado financeiro por defender pautas econômicas mais alinhadas à continuidade das reformas fiscais, e a senadora é vista como aliada importante para atrair votos na região Sul do país.



Ajudam a explicar o tombo da moeda americana também os dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA. Foram geradas 157 mil novas vagas em julho, ante expectativa de 190 mil. Um indicador mais baixo mostra menos pressão sobre a inflação local e necessidade menor de elevação das taxas de juros por lá. Uma alta dos juros americanos tendem a atrair capital investido no Brasil.



*Com agências