Com economia fraca, dólar alto não deve impactar inflação

Setores da economia tendem a absorver parte do aumento de custos para não repassar aos consumidores

O baixo crescimento da economia e a maior concorrência internacional devem amortecer o repasse da alta do dólar para a inflação, segundo avaliação de economistas.



Neste ano, o dólar saiu de R$ 3,25 em janeiro para R$ 3,52, maior valor em quase dois anos, segundo a cotação de fechamento de sexta-feira (4).



Para não perder vendas, indústria e varejo sacrificam as margens de lucro, mantendo um preço que o consumidor aceite pagar, segundo Fabio Pina, economista da FecomercioSP.



"Não há como aumentar o preço agora sem ter baque na demanda. O varejo e a indústria perceberam que a recuperação está bem mais lenta do que se esperava. Vão segurar ao máximo antes de aumentar preço", disse Thiago Berka, economista da Apas (associação paulista de supermercados).



Trigo e combustíveis



O cenário, porém, é diferente para o trigo, muito sensível à variação cambial e que afeta a cadeia de alimentos a base de farinha, como pão e macarrão. Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo (indústria do trigo), diz que os preços de seus derivados vão subir.

"Importamos mais da metade do trigo consumido. O trigo nacional também subiu e não há disponibilidade, por isso o preço aumentou aqui dentro." Segundo Barbosa, só haverá maior volume de trigo para abastecer o mercado interno a partir de setembro.



Também para os combustíveis o repasse da alta da moeda americana é imediato. O preço da gasolina, na refinaria, subiu neste sábado (5) para R$ 1,8177 por litro, uma nova máxima pelo menos desde julho de 2017.



A previsão do mercado é que a inflação fique em 3,49%, abaixo dos 4,5% (meta do governo).



