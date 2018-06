Com duas atuações surpresa do BC, dólar cai a R$ 3,70

Após mais duas atuações de surpresa do Banco Central, o dólar terminou nesta terça-feira (12) em queda de 0,52% para R$ 3,7080, afastando-se da tendência de valorização no exterior em meio à expectativa sobre o desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central americano, que ocorrerá nesta quarta-feira (13).



A moeda dos EUA chegou a subir ante o real nesta sessão, em sintonia com o exterior, com os investidores cautelosos de que o Fed sinalize na reunião desta quarta uma alta extra nos juros. Aumento nas taxas americanas tendem a atrair capital investido em países emergentes, como o Brasil.

"O mercado está cauteloso em função da reunião do Fed e questões internas, mas ele se mantém amortecido com o BC agindo", afirmou o operador de câmbio da corretora Spinelli José Carlos Amado.

Na semana passada, o BC prometeu injetar US$ 20 bilhões adicionais em novos swaps cambiais (equivalentes à venda futura de dólares) até à próxima sexta-feira (15) para dar liquidez ao mercado e ajudar a conter a volatilidade.

Pela manhã, o BC já havia feito outro leilão de até 30 mil swaps, também vendido integralmente, colocando neste mês, até o momento, US$ 16,116 bilhões em novos swaps.

Também vendeu a oferta integral de até 8.800 swaps cambiais tradicionais para rolagem, já somando US$ 3,520 bilhões do total de US$ 8,762 bilhões que vence em julho. Se mantiver esse volume até o final do mês, fará rolagem integral.

Nesta quarta, a autoridade americama deverá aumentar a taxa de juros pela segunda vez neste ano.