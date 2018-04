Com crise, número de famílias vivendo de favor cresce 7%

Em meio ao rescaldo da crise, que cortou a renda e elevou o desemprego entre os brasileiros, cresceu em 2017 o número de brasileiros vivendo em moradias cedidas por terceiros, como algum parente ou amigo.



A alta foi de 7% em relação a 2016. Segundo os dados da pesquisa "Características Gerais dos Moradores e dos Domicílios 2017", com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgado pelo IBGE, havia 6,1 milhões de lares nessas condições.

O movimento foi mais forte nas regiões Sudeste (alta de 13% no número de domicílios cedidos) e Norte (avanço de 12,9%). Em São Paulo, o crescimento foi de 15,6%, com 193 mil domicílios cedidos a mais na passagem de 2016 para 2017. No Rio, o avanço foi de 11,4%, ou 42 mil lares cedidos a mais.

Ainda assim, a maioria das moradias do país pertence aos próprios moradores: 67,9% do total de domicílios são próprios e já foram quitados, enquanto 5,6% do total são próprios e ainda estão sendo pagos. O contingente de domicílios cuja moradia é alugada ficou em 17,6% em 2017, nível semelhante ao de 2016 (17,5%). Os cedidos representavam 8,7% (6,1 milhões de domicílios); e aqueles em outra condição, como, por exemplo, nos casos de invasão, totalizavam 0,2% (145 mil domicílios).

Casas predomina

O estudo também revela que do total de domicílios no país, 86,6% eram casas (60,4 milhões de domicílios) e 13,2%, apartamentos (9,2 milhões de domicílios). Houve uma redução (3,1%) de 299 mil apartamentos e aumento (1,5%) de 869 mil casas, em comparação ao ano de 2016.



Em todas as grandes regiões, o percentual de casas foi superior a 80%. As regiões Sul e Sudeste apresentaram queda no número de apartamentos e aumento no número de casas, diz o IBGE.