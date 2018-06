Com clima seco e frio, busca por umificadores de ar salta 783%

Com clima seco e a queda brusca das temperaturas, as buscas por umidificadores de ar dispararam 783%, comparando o período de 21 de abril de 2018 a 21 de maio de 2018 com o mesmo período do ano anterior, revela um levantamento realizado pelo Zoom, site de comparador de preços.

O estudo também revela que as variações de preço desses produtos chegam a 73%.



Além disso, a demanda por umificadores aumentou 261% em maio ante abril deste ano, devido à queda das temperaturas.

"À medida que a temperatura vai caindo, aumentam as buscas por produtos que amenizam o frio e problemas respiratórios causados pelo clima. No momento em que a demanda cresce, a comparação de preço se torna ainda mais necessária porque o valor do produto tende a acompanhar essa movimentação", comenta Leonardo Oliveira, especialista de produtos do Zoom.